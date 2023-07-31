«Счастливая несчастливая»: Кира Протушинская рассказала, за что винила себя Валентина Леонтьева

1 августа российской телеведущей Валентине Леонтьевой могло исполниться 100 лет. Ее коллега Кира Прошутинская в преддверии этой круглой даты поделилась своими воспоминаниями о Леонтьевой. В частности, она рассказала про чувство вины из-за славы, которое не покидало артистку большую часть жизни. Об этом сообщает mk.ru.

Кире Прошутинской и Валентине Леонтьевой довелось много работать вместе. Женщины были подругами. Молодая Кира часто приходила в гости к Валентине и знала ее близких.

Леонтьеву любили практически все граждане Советского Союза. Однако она никогда не зазнавалась.

«Она даже в какой-то степени комплексовала из-за своей известности. Почему-то, наоборот, все время чувствовала, что она всем должна и перед всеми виновата», – отметила Протушинская.

По словам Киры Александровны, ведущая была «счастливой несчастливой». Она была бесконечно счастлива от внимания зрителей и одновременно несчастлива из-за неудачно сложившейся личной жизни.

«Самым главным в какой-то момент становится любовь мужчины и близость с детьми. Ничего такого у нее фактически не случилось», – пояснила Кира Протушинская.

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