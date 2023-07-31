«Долго разговаривали»: Алексей Панин позвонил из-за границы и поддержал Лию Ахеджакову в трудный момент

45-летний актер Алексей Панин рассказал о звонке коллеге Лие Ахеджаковой. Артист поддержал ее в трудный момент после увольнения из театра «Современник».

В телефонном разговоре он призвал актрису не обращать внимание на недругов.

«Мы с ней долго разговаривали, она даже сказала: «Леша, спасибо!» - привел Панин некоторые детали их беседы.

Он признался, что чувствовал себя с Ахеджаковой «на одной волне», и отнес актрису к «великим людям».

Подробности Панин сообщил в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Он хотел связаться из-за границы с актрисой Чулпан Хаматовой, однако ее номер найти не получилось. Панин хотел сказать ей то же, что и Ахеджаковой.

Ранее певица Лайма Вайкуле заступилась за уволенную из театра актрису и призвала ее не трогать.