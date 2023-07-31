«Долго разговаривали»: Алексей Панин позвонил из-за границы и поддержал Лию Ахеджакову в трудный момент
45-летний актер Алексей Панин позвонил Лие Ахеджаковой и рассказал об их разговоре.
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45-летний актер Алексей Панин рассказал о звонке коллеге Лие Ахеджаковой. Артист поддержал ее в трудный момент после увольнения из театра «Современник».
В телефонном разговоре он призвал актрису не обращать внимание на недругов.
«Мы с ней долго разговаривали, она даже сказала: «Леша, спасибо!» - привел Панин некоторые детали их беседы.
Он признался, что чувствовал себя с Ахеджаковой «на одной волне», и отнес актрису к «великим людям».
Подробности Панин сообщил в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Он хотел связаться из-за границы с актрисой Чулпан Хаматовой, однако ее номер найти не получилось. Панин хотел сказать ей то же, что и Ахеджаковой.
Ранее певица Лайма Вайкуле заступилась за уволенную из театра актрису и призвала ее не трогать.