Опубликовано 09 октября 2025, 11:57
«Счастливая девушка после развода с 65-летним мужчиной»: Полина Диброва похвасталась фигурой на яхте

Полина Диброва в красном купальнике похвасталась фигурой на отдыхе в Италии.
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полина Диброва после скандального развода с 65-летним телеведущим Дмитрием Дибровым восстанавливает силы в Европе. В личном блоге она поделилась кадрами с морской прогулки в Италии и похвасталась постройневшей фигурой.

36-летняя Диброва предстала в красном купальнике с глубоким вырезом в районе груди и короткой юбкой на бедрах. Образ она дополнила стильными солнечными очками и кепкой.

Затем Полина предстала в белом брючном наряде и солнцезащитных очках с тропическим десертом в руках. Образ она дополнила золотыми браслетами известных брендов.

«Итальянские каникулы», — лаконично подписала снимки Диброва.

Пользователи Сети оценили шикарный отдых экс-жены Дмитрия Диброва и обратили внимание, что после расставания с возрастным мужем Полина выглядит счастливой.

«Вырвалась на свободу»; «Счастливая девушка после развода с 65-летним мужчиной», — отметили комментаторы.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, новым избранником Дибровой стал 50-летний миллиардер Роман Товстик, который ради нее развелся с матерью шестерых детей.

Ранее Полина Диброва призналась, что заметно похудела после скандального развода. Она поделилась свежими кадрами в платье, которое надела впервые за 18 лет.

