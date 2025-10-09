«Счастливая девушка после развода с 65-летним мужчиной»: Полина Диброва похвасталась фигурой на яхте
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Полина Диброва после скандального развода с 65-летним телеведущим Дмитрием Дибровым восстанавливает силы в Европе. В личном блоге она поделилась кадрами с морской прогулки в Италии и похвасталась постройневшей фигурой.
36-летняя Диброва предстала в красном купальнике с глубоким вырезом в районе груди и короткой юбкой на бедрах. Образ она дополнила стильными солнечными очками и кепкой.
Затем Полина предстала в белом брючном наряде и солнцезащитных очках с тропическим десертом в руках. Образ она дополнила золотыми браслетами известных брендов.
«Итальянские каникулы», — лаконично подписала снимки Диброва.
Пользователи Сети оценили шикарный отдых экс-жены Дмитрия Диброва и обратили внимание, что после расставания с возрастным мужем Полина выглядит счастливой.
«Вырвалась на свободу»; «Счастливая девушка после развода с 65-летним мужчиной», — отметили комментаторы.
Напомним, новым избранником Дибровой стал 50-летний миллиардер Роман Товстик, который ради нее развелся с матерью шестерых детей.
Ранее Полина Диброва призналась, что заметно похудела после скандального развода. Она поделилась свежими кадрами в платье, которое надела впервые за 18 лет.