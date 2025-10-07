«Нервы так сработали»: Полина Диброва призналась, что сильно похудела после развода с мужем Дмитрием

Полина Диброва призналась, что заметно похудела после скандального развода с телеведущим. В личном блоге экс-супруга Дмитрия Диброва поделилась свежими кадрами в платье, которое надела впервые за 18 лет.

В последнее время 36-летняя Полина Диброва переживает непростые времена: на нее обрушилась волна хейта после вскрывшейся связи с женатым бизнесменом. Модель обвинили в измене мужу и распаде семьи Романа и Елены Товстиков, воспитывающих шестерых детей. Бывшая жена Дмитрия Диброва не скрывает, что устала от бесконечной травли.

По словам модели, на фоне происходящего она сильно похудела. Полина Диброва рассказала, что впервые за много лет надела платье с конкурса красоты 2007 года. Экс-супруга Дмитрия Диброва опубликовала в соцсети фото с открытия нового сезона своего женского клуба. На снимках она предстала в персиковом атласном платье с обнаженными плечами и глубоким декольте.

«Фееричное открытие нового сезона в клубе по мотивам известного сериала. Кстати, это платье я шила специально для конкурса "Ростовская красавица — 2007". И впервые надела спустя 18 лет. Слетало! To ли нервы так сработали, то ли спорт. Но Италия однозначно поправит ситуацию», — поделилась Полина Диброва.

В настоящее время модель отдыхает в Италии вместе с друзьями. Сначала Полина Диброва провела несколько дней на острове Искья, после чего отправилась на Капри.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров расстался с молодой супругой из-за ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Предприниматель женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но Полина Диброва уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак супругов.

Ранее Полина Диброва рассказала, что два месяца принимает успокоительные таблетки: «Как же я устала от всего. Опять слезы».