«Счастливая девушка»: Катя Лель высказалась о 18-летней возлюбленной Григория Лепса

Катя Лель высказалась о 18-летней возлюбленной Григория Лепса.

Певица встретила коллегу по цеху с его новоиспеченной девушкой Авровой Кибой в гримерке на одном из концертов. В этот же момент Григорий не растерялся и познакомил девушек друг с другом.

Судя по видео, которое Лель опубликовала в личном блоге, она была позитивно настроена к девушке. Познакомившись с Авророй, певица заявила, что ей достался идеальный мужчина в лице Григория. Киба отрицать данные заявления со стороны Лель не стала, а лишь, наоборот, согласилась с улыбкой на лице.

«Вы — счастливая девушка, у вас такой талантливый мужчина, офигенный!», — воскликнула Катя при встрече с возлюбленной Лепса.

Напомним, что Григорий заявил об отношениях с Авророй в летом этого года, когда впервые вышел с ней на ковровую дорожку премии МУЗ-ТВ. Однако сейчас роман переживает не лучший этап, так как Киба чаще всего находится в Лондоне из-за учебы в университете: строить отношения приходится на расстоянии. Но Григорий не раз признавался, что дождется любимую девушку и что он уже даже готов сыграть свадьбу летом следующего года.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель показала «космического мужчину», который живет у нее дома.

Также сообщалось, что Григорий Лепс объяснил, почему отказался от наград и премий.