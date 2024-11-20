Катя Лель показала «космического мужчину», который живет у нее дома

Певица Катя Лель рассказала о необычном подарке, который она получила на премии «Звезды хайпа». В своем блоге 60-летняя исполнительница хита «Мой мармеладный» показала манекен и назвала его «космическим мужчиной».

«Смотрите, какой космический красивый мужчина теперь живет у меня дома! Настоящий атлант. Как вам, нравится?» - похвасталась Катя перед подписчиками.

Она также поблагодарила организаторов премии за ценный приз и пожелала сверхсил в помощь людям.

«Счастлива жить во благо людям, ведь мы здесь для того, чтобы помогать друг другу», — отметила исполнительница.