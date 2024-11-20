НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 ноября 2024, 12:03
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Катя Лель показала «космического мужчину», который живет у нее дома

Катя Лель получила в подарок манекен и назвала его «космическим мужчиной».
Катя Лель показала «космического мужчину», который живет у нее дома

© Starface.ru

Певица Катя Лель рассказала о необычном подарке, который она получила на премии «Звезды хайпа». В своем блоге 60-летняя исполнительница хита «Мой мармеладный» показала манекен и назвала его «космическим мужчиной».

«Смотрите, какой космический красивый мужчина теперь живет у меня дома! Настоящий атлант. Как вам, нравится?» - похвасталась Катя перед подписчиками.

Она также поблагодарила организаторов премии за ценный приз и пожелала сверхсил в помощь людям.

«Счастлива жить во благо людям, ведь мы здесь для того, чтобы помогать друг другу», — отметила исполнительница.

Катя Лель показала «космического мужчину», который живет у нее дома

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Катя Лель рассказала, что пережила землетрясение в Египте. Артистка призналась, что столкнулась с жутким природным явлением во время отдыха вместе с дочерью Эмилией в Шарм-эль-Шейхе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
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