Катя Лель показала «космического мужчину», который живет у нее дома
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Певица Катя Лель рассказала о необычном подарке, который она получила на премии «Звезды хайпа». В своем блоге 60-летняя исполнительница хита «Мой мармеладный» показала манекен и назвала его «космическим мужчиной».
«Смотрите, какой космический красивый мужчина теперь живет у меня дома! Настоящий атлант. Как вам, нравится?» - похвасталась Катя перед подписчиками.
Она также поблагодарила организаторов премии за ценный приз и пожелала сверхсил в помощь людям.
«Счастлива жить во благо людям, ведь мы здесь для того, чтобы помогать друг другу», — отметила исполнительница.
Ранее Катя Лель рассказала, что пережила землетрясение в Египте. Артистка призналась, что столкнулась с жутким природным явлением во время отдыха вместе с дочерью Эмилией в Шарм-эль-Шейхе.