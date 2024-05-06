«Счастлива, что я — ведьма»: актриса Анна Ковальчук рассказала о проклятии «Мастера и Маргариты»

Актриса Анна Ковальчук, которая исполнила главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко по одноименному роману Михаила Булгакова, рассказала о проклятии картины. В беседе с aif.ru артистка порассуждала о мистике в романе и его экранизации.

«Признаюсь, задумывалась об этом из-за общественного мнения. Но потом поговорила с батюшкой. Да и сам Бортко получал благословение на эту работу. И мне было сказано: травинка не шевельнется без повеления Бога. То есть Господь вложил в руки Булгакову перо, и он написал эту книгу», — поделилась Анна Ковальчук.

Однако актриса призналась, что не сталкивалась с мистическими явлениями ни во время съемок, ни после них. Анна Ковальчук заверила, что «ничего неординарного» у нее не случалось, только «хорошее».

Исполнительница роли Маргариты считает, что «в каждой женщине есть что-то от ведьмы». По мнению Анны Ковальчук, в данном случае слово «ведьма» не является оскорбительным, поскольку оно означает «ведущая мать». Такая мать знает, как создать уют и спокойствие в доме, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

Артистка отметила, что со временем даже стала гордиться тем, что ее называли ведьмой после выхода сериала.

«Когда-то расстраивалась, если меня называли ведьмой после „Мастера и Маргариты“. Но сейчас понимаю, что обладаю какой-то внутренней женской силой, которая влияет на других людей, на пространство в этом мире. И я счастлива, что я — ведьма», — заключила актриса.

Ранее мы писали о том, что Анна Ковальчук высказалась о новом фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.