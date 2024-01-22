Роман Костомаров с младшим братом спародировали синхронисток и нырнули в бассейн

Фигурист Роман Костомаров и его младший брат Денис изобразили синхронисток на новом видео. Затем мужчины прошли к бассейну и нырнули.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале спортсмен.

На видео Костомаров, будучи на курорте, с братом спародировал синхронисток. Родственники сделали несколько движений головой, рукой, синхронно прошли к бассейну и нырнули. В это время за кадром слышен смех фигуристки и жены Костомарова Оксаны Домниной.

Напомним, год назад спортсмен попал в больницу, где перенес несколько ампутаций на руках и ногах. После возвращения из медучреждения Костомаров заново осваивал некогда привычные действия: учился писать с помощью протеза, подниматься по лестнице, водить машину.

В декабре 2023 года он смог выйти на лед в коньках. Вместе с бывшей партнершей Костомаров исполнил отрывок программы «Кармен», с которой в 2006 году выиграл золото на Олимпийских играх.

Ранее он признавался, что самоирония помогла вновь показаться на людях после 16 операций.