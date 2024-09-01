«Счастлив только гадкий утенок»: Валентина Иванова снялась в белом платье после слов Тимати о свадьбе

После откровенного заявления рэпера и бизнесмена Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, о готовности жениться, его возлюбленная, модель Валентина Иванова снялась в белом платье.

Девушка опубликовала на своей странице в соцсети серию снимков, на которых запечатлена в облегающем платье-миди с открытыми плечами. При этом образ Валентины можно назвать скорее повседневным и даже домашним. Модель позировала с натуральным макияжем и без обуви.

«Счастлив только гадкий утенок. У него есть время подумать в одиночестве над смыслом жизни, дружбы, почитать книгу, оказать помощь другим людям. Так он становится лебедем. Только нужно терпение», - подписала снимки Валентина.

Подписчикам модели образ понравился. Комментаторы предположили, что так Иванова намекнула Тимати на то, что готова ответить да, если от него поступит предложение.

«Как вам идет быть одетой», - также отметили пользователи.

Ранее Тимати намекнул на перемены в жизни. По словам рэпера, он «вдоволь погулял» и теперь готов вступить жениться. Музыкант пояснил, что не хотел спешить с браком из-за негативного опыта: он часто видел, как распадаются ранние союзы. Сейчас он мечтает о яркой свадьбе, которая запомнится на всю жизнь.