41-летний рэпер Тимати намекнул, что готов жениться на Валентине Ивановой. Об сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу шоу «Натальная карта».

В новом выпуске «Натальной карты» ведущие предположили, что у Тимати есть страх серьезных отношений. Однако артист опроверг их высказывание и намекнул на перемены в жизни. По словам Тимати, он «вдоволь погулял» и теперь готов вступить в брак.

«У меня отсутствует фобия официального брака. С самого начала я знал, что мне хотелось бы связать себя узами брака с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому я не спешил», — высказался артист.

Тимати не хотел спешить с браком из-за негативного опыта: он часто видел, как распадаются ранние союзы. По словам музыканта, он мечтает о яркой свадьбе, которая запомнится на всю жизнь.

«Безусловно, огромное количество вопросов возникает ко мне — вот 40 лет, а еще официальной жены не было… Я просто не спешил. Просто так в ходе моей жизни сложилось, что до этой точки мы не дошли, но я обязательно туда приду. Я планирую», — сообщил Тимати.

Напомним, что музыкант уже несколько лет встречается с Валентиной Ивановой. Тимати познакомил девушку с мамой, с которой у нее сложились хорошие отношения.

Ранее мать Тимати объяснила, почему он не взял Алену Шишкову в семейное путешествие к океану. Подробности читайте в этой новости.