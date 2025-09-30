«Счастлив каждую секунду, что мне отведена, делить с тобой»: Воробьев трогательно поздравил жену с днем рождения

Певец Алексей Воробьев трогательно обратился к жене Аиде Гарифуллиной в ее день рождения. Артист назвал ее своим самым большим счастьем в жизни.

В личном блоге исполнитель поздравил супругу и признался ей в любви. Алексей признался, что не ошибся в выборе и счастлив с Аидой.

«С днем рождения, моя любовь! Ты — самая прекрасная женщина на свете. Ты — самое большое счастье, что я знал в жизни, и я счастлив каждую секунду, что мне отведена, делить с тобой», - написал Воробьев.

Напомним, что первое время певец скрывал свою жену. Причем даже когда в СМИ стало известно, что его супругой является Гарифуллина, Алексей до последнего не давал комментарии и не выходил с возлюбленной в свет. Но с лета 2025 года пара перестала прятаться. Теперь они вместе посещают светские мероприятия и появляются в блогах друг друга.

Ранее Алексей Воробьев рассказал о браке с Аидой Гарифуллиной.