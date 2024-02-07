«Счастлив»: блогер Дима Масленников впервые вышел в свет после слухов о болезни

Блогер Дима Масленников вернулся в публичное пространство, посетив мероприятие участников шоу «Импровизаторы», которое было маскировано под премию, где прошла презентация его нового видеоролика. Это произошло впервые после появления слухов о его ухудшении здоровья, сообщает Super.

На мероприятии блогер выразил радость возможности возвращения в Интернет и заявил о своем желании снимать контент для своих подписчиков, добавив, что происходящее на самом деле является не премией, а съемкой его нового видеоролика.

«Я, действительно, счастлив вернуться в интернет. И у меня невероятное желание снимать для вас контент», – признался молодой человек.

В январе Telegram-канал 112 сообщал о госпитализации Масленникова из-за проблем с сердцем уже второй раз за неделю. Отмечалось, что блогер почувствовал недомогание еще 10 января, но от госпитализации тогда отказался. Однако вечером 11 января он сам вызвал скорую помощь и был госпитализирован с диагнозом «наджелудочковая тахикардия». 13 января Масленников сообщил о выписке из больницы.

Как отмечает Super, с лета блогер перестал посещать светские мероприятия и практически не публиковал посты в социальных сетях, что вызвало опасения его поклонников относительно его состояния здоровья.

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