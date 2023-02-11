«Счастье внутри меня»: Бузова рассекретила свой выпирающий живот
Бузова показала выпирающий живот, указав на счастье внутри себя .
Фото: freepik
Телеведущая Ольга Бузова покинула Россию и улетела в ЮАР из-за съемок нового шоу, участниками которого также будут звезды.
Оповещая поклонников о каждом своем шаге, Бузова разместила фотографию в облегающем платье. Однако внимание поклонников пало на округлившийся живот звезды.
Бузова подписала кадр словами «счастье внутри меня», чем заинтриговала подписчиков. Интернет-пользователи убеждены — певица беременна.
Сама певица не комментирует свое положение. Однако подписчики считают, что фотография была намеком, и скоро артистка расскажет о ребенке.
Напомним, что в ночь на Рождество Бузова устроила гадание. Певица вытащила листок, где было предсказание о замужестве.
Ранее мы писали, что бывшего возлюбленного Ольги Бузовой заподозрили в страшном преступлении.