«Счастье внутри меня»: Бузова рассекретила свой выпирающий живот

Телеведущая Ольга Бузова покинула Россию и улетела в ЮАР из-за съемок нового шоу, участниками которого также будут звезды.

Оповещая поклонников о каждом своем шаге, Бузова разместила фотографию в облегающем платье. Однако внимание поклонников пало на округлившийся живот звезды.

Бузова подписала кадр словами «счастье внутри меня», чем заинтриговала подписчиков. Интернет-пользователи убеждены — певица беременна.

Сама певица не комментирует свое положение. Однако подписчики считают, что фотография была намеком, и скоро артистка расскажет о ребенке.

Напомним, что в ночь на Рождество Бузова устроила гадание. Певица вытащила листок, где было предсказание о замужестве.

Ранее мы писали, что бывшего возлюбленного Ольги Бузовой заподозрили в страшном преступлении.