Счастье видно через экран: Гарика Харламова и Катерину Ковальчук заподозрили в тайной свадьбе

Недавно актер и телеведущий Гарик Харламов сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. Теперь мама шоумена Наталья Игоревна в личном блоге намекнула на тайную свадьбу артистов, опубликовав кадры, похожие на праздничные.

Мама Гарика Харламова поделилась в соцсети роликом, на котором она предстала в вечернем платье на фоне стола, украшенного свечами и цветами.

«Я снова в статусе свекрови», — подписала видео Наталья Харламова.

Несмотря на то, что ни сам юморист, ни его возлюбленная никак не комментировали слухи о свадьбе, пользователи Сети принялись поздравлять маму Гарика Харламова с радостным событием в жизни сына.

«Вы счастливы, и это видно сквозь экран! Поздравляю от души! Это невероятная гордость и радость!», «Как здорово! Наталья, примите искренние поздравления! Счастья Вам и молодым!» — написали подписчики в комментариях.

Напомним, недавно Гарик Харламов объявил, что скоро вновь женится. Резидент Comedy Club опубликовал в соцсети кадры с Катериной Ковальчук, на которых можно было заметить обручальное кольцо на ее пальце. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что жениться на возлюбленной телеведущего якобы заставила мама, но сам он назвал эти сообщения клеветой.

Шоумен уже дважды был в браке. Первой женой Гарика Харламова стала бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Брак продлился с 2010 по 2013 годы. Во второй раз юморист женился на актрисе Кристине Асмус в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году артисты развелись.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов показал обручальное кольцо на пальце Катерины Ковальчук.