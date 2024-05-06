«Тили-тили-тесто»: Гарик Харламов показал обручальное кольцо на пальце Ковальчук

Комик и шоумен Гарик Харламов, кажется, в очередной раз готов жениться. Для артиста это буде уже третий брак. Он планирует связать себя узами с актрисой Екатериной Ковальчук. В соцсети звезда намекнул поклонникам на помолвку.

Харламов опубликовал на странице в одной из социальных сетей видео с Ковальчук. На нем актриса предстала перед фанатами юмориста с обручальным кольцом на пальце. Сам Гарик прокомментировал возможную помолвку достаточно лаконично.

«Тили-тили-тесто», — подписал публикацию артист.

В комментариях под записью шоумена стали поздравлять другие знаменитости. Так, пост лайкнули Настасья Самбурская, Марина Федункив, Григорий Лепс и Наталья Фриске.

Для звезды «Comedy Club» брак с Ковальчук станет третьим. Прежде избранницами Гарика были Юлия Лещенко и Кристина Асмус.

Ранее сообщалось, что Харламов встретился на шоу с копией бывшей жены Кристины Асмус. Этой девушкой оказалась блогер Маш Милаш.