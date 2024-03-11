«Счастье в простом!»: Лера Кудрявцева начала проходить реабилитацию после сложной операции

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно перенесла операцию на ноге, сообщила, что начала проходить реабилитацию. Знаменитость рассказала подписчикам о своем состоянии в своем Telegram-канале.

«Легкой недели вам! Я уже наступаю на ногу, и это счастье. Правда, пока не гнется. Счастье в простом! Сегодня начинается реабилитация через день. Буду рассказывать», — поделилась Лера Кудрявцева.

Напомним, телезвезда получила серьезную травму во время репетиции танцевального номера для нового шоу. Лера Кудрявцева сломала колено и разорвала крестообразные связки.

«Теперь я точно знаю, что такое искры из глаз. Рухнула я на сцену от хруста и дикой боли», — рассказывала знаменитость.

После этого Леру Кудрявцеву прооперировали, а 26 февраля она вернулась домой. Телеведущая отмечала, что восстановление после операции проходило для нее тяжело. Однако звезда призналась, что уже может ходить на костылях.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева заявила, что отправила мужа на лечение в «санаторий».