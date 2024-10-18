«Счастье»: Татьяна Навка трогательно обратилась к мужу в особенный день

Фигуристка Татьяна Навка трогательно обратилась к мужу Дмитрию Пескову и поздравила его с днем рождения в соцсетях. Она опубликовала фото, на котором обнимала супруга.

Знаменитость публично призналась в любви мужу и поделилась кадром, на котором они были запечатлены во время танца. На фигуристке было длинное черное платье с вырезом на спине и серебристыми сверкающими завязками. А ее муж позировал в брюках, белой рубашке, но без галстука. Они обнимали друг друга и держались за руки.

У Дмитрия Пескова 17 октября был день рождения, с чем его и поздравила супруга. Навка обратилась к нему и добавила фразу о том, что «счастье любит тишину».

«С днем рождения, любимый», – цитирует звезду «7Дней.ru».

Напомним, что влюбленные сыграли свадьбу в 2015 году. Они пригласили друзей и родных в Сочи, где и состоялось торжество. У них есть общая дочь Надежда. Девочка пошла по стопам мамы и мечтает стать такой же прославленной фигуристкой.

В интервью Татьяна признавалась, что и в их семье бывают ссоры, но женщина всегда делает первый шаг к примирению. Она отмечала, что ей повезло с характером, и она очень быстро отходит.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков раскрыл семейную традицию с Татьяной Навкой.