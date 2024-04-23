«Проснулось вдохновение»: певец Шура заявил о желании выпустить новый хит

Певец Шура (Александр Медведев) рассказал о своих творческих планах. В интервью изданию StarHit артист заявил, что хотел бы выпустить новый хит.

«Так хочется записать новый хит. У меня вдохновение на лирику проснулось. Столько отрывков стихов записал за последнее время, ищу среди них то, что хотел бы спеть. В общем, я нахожусь в творческом поиске новой песни», — признался Шура.

Исполнитель хита «Ты не верь слезам» также сообщил, что создал свой мерч и стал выпускать фирменную одежду. По словам Шуры, новый бизнес приносит ему успех.

«Еще я создал свой мерч, который набирает обороты не только в России. Заказы идут со всего мира, и порой доставка, например, на другой континент, стоит дороже, чем сама одежда. Но это не останавливает моего слушателя, чему я очень рад», — поделился певец.

Кроме того, Шура рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного прошлым летом микроинсульта. Певец признался, что идет на поправку — у него «отличное самочувствие», но есть «небольшие последствия». Артист старается не думать о плохом и не переживать.

Ранее мы писали о том, что Шура поделился подробностями своей личной жизни.