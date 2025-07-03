«Счастье любит тишину»: Анжелика Агурбаш объяснила, почему скрывает третьего мужа даже от близких

55-летняя певица Анжелика Агурбаш собирается выйти замуж в третий раз. Свадьба запланирована на 31 июля, но имя избранника артистка пока не раскрывает.

Все детали подготовки к свадьбе певица держит в секрете даже от самых близких. Артистка считает, что не стоит лишний раз хвастаться подробностями личной жизни.

«Платье уже готово, кольцо я прячу пока. Видите, хожу с защитой (показывает на аксессуар на руке. — Прим.ред.), прямо с пресс-конференции, чтобы не сглазили… Счастье любит тишину», — приводит слова знаменитости Пятый канал.

Некоторые близкие друзья звезды даже не знаю, за кого она выходит замуж. Но они не обижаются на Анжелику и приняли желание певицы держать все втайне. Агурбаш отметила, что ее избранник — молодой, перспективный, красивый. Она назвала своего жениха очень хорошим человеком и преданным другом.

Первым мужем исполнительницы был белорусский актёр и режиссёр Игорь Ленёв. От этого брака у Агурбаш есть дочь Дарья. Со вторым супругом, предпринимателем Николаем Агурбашем она развелась в 2012 году, у супругов есть сын Анастас. Также Анжелика родила сына Никиту от культуриста Валерия Бизюка.

Ранее Анжелика Агурбаш рассказала о происшествии на праздновании своего юбилея. Праздник, по ее словам, закончился кровавой дракой.