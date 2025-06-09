«Новое платье было все перепачкано в кровище»: юбилей Анжелики Агурбаш закончился дракой

Певица Анжелика Агурбаш рассказала, как прошел ее юбилей, который она отмечала в Красногорске. Оказалось, что праздник омрачило поведение некоторых гостей. По словам артистки, двое мужчин подрались на ее торжестве. Об этом она рассказала «Экспресс газете».

В конце мая Агурбаш отметила 55-летие. Она пригласила в загородный дом 80 человек, в том числе звездных друзей. Среди них Эммануил Виторган с супругой Ириной. Однако были и двое незнакомых имениннице мужчин. Именно они и дебоширили на празднике.

Анжелика сообщила, что уже в конце мероприятия, когда все были нетрезвые, один из мужчин случайно задел другого, и тот решил отомстить. Началась драка, в ходе которой гость упал и едва не получил серьезную травму.

«Если бы он упал на пол и стукнулся головой, последствия могли бы быть еще трагичней», - рассказала певица.

Из-за драки платье Агурбаш оказалось перепачкано кровью. Она поделилась, что двух мужчин еле удалось разнять и отправить по домам.

«Мое новое платье, которое я только надела после полуночи, было все перепачкано в кровище. Кровавые пятна были везде - даже на дверях и воротах. Я потом еще долго находилась в состоянии стресса», - отметила Анжелика.

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