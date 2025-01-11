«Счастье — это моменты»: появилось последнее видео с Евгенией Добровольской за полгода до смерти

10 января после продолжительной болезни ушла из жизни звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» Евгения Добровольская. Летом 2024 года актриса в последний раз вышла на сцену с двумя спектаклями. В Сети появились кадры с одного из таких выступлений знаменитости. По данным Telegram-канала «НеМалахов», это последнее видео с артисткой.

18 июня Евгения Добровольская прочитала со сцены рассказы Надежды Тэффи под аккомпанемент скрипки и фортепиано. Народная артистка России поразмышляла о радостных моментах в жизни.

«Счастье — это моменты. Когда мы читаем замечательную книгу, укутываемся теплым пледом, когда пьем вино перед камином или берем на руки ребенка. Это всего лишь моменты, они не длятся всю жизнь. Но именно из них состоит наша жизнь», — высказалась Евгения Добровольская.

На опубликованных в Сети кадрах с выступления актриса выглядела изможденной, но при этом была полна энергии. По информации источника, это видео с Евгении Добровольской стало последним с ее участием.

23 июня артистка исполнила главную роль в спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского. На сцене Евгения Добровольская танцевала, шутила и выглядела энергичной, поэтому никто и представить не мог, что в тот период актриса боролась с онкологией, обнаруженной у нее в 2024 году.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось о том, что актриса Лариса Лужина пожаловалась на проблемы с сердцем после новости о смерти Светланы Светличной.