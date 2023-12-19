Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев сообщил, что многие сцены пересняли

Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев сообщил, что изначально проект задумывали на три сезона. Также он рассказал, что многие сцены в «Слове пацана. Кровь на асфальте» были пересняты.

Подробностями Золотарев поделился в видеоинтервью телеканалу «360».

Журналист Михаил Ракитский интересовался, изменится ли концовка картины. На это Золотарев ответил: «Я не скажу... Мы пересняли многие сцены. Многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше посмотреть серию целиком».

Также у сценариста проекта спросили, будет ли второй сезон. Золотарев заявил, что хотел бы видеть продолжение.

«Мы задумывали три сезона. Мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжили эту историю, но это зависит от единственного человека – Жоры Крыжовникова (режиссера, прим.)», - поделился Золотарев.

Ранее режиссер Никита Михалков высоко оценил сериал «Слово пацана», назвав многосерийную картину жесткой, но правильной для своего времени. Также кинодеятель отметил вклад Крыжовникова в успех работы и назвал его главным режиссером России на сегодняшний день. Михалков охарактеризовал его как серьезного, думающего человека и настоящего профессионала.