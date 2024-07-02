Сценарист «Слова пацана» назвал причину успеха сериала
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Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил, с чем связан успех проекта. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению Золотарева, сюжет «Слова пацана» «попал в нерв».
«Бывает, что попадаешь в какую-то народную боль, и история начинает жить. Наверное, нечто подобное произошло со «Словом пацана», — поделился сценарист.
Кинематографист уточнил, что особая заслуга в успехе сериала — непосредственное участие в его создании Роберта Гараева, автора документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Гараев присутствовал на всех сценарных сессиях и вместе со съемочной группой работал над созданием истории.
При этом Золотарев отказался отвечать на вопрос о втором сезоне «Слова пацана».
Ранее мы писали, что создатели «Слова пацана» не планируют снимать второй сезон из-за поставленной точки.