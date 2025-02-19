Сценарий нового российского фильма переписали ради Милоша Биковича

Известный сербский актер Милош Бикович признался, что не сразу согласился участвовать в съемках фильма «Красный шелк». Об этом сообщает Пятый канал.

Артист рассказал, что сначала отказался от съемок в картине, однако изменил свое решение, когда создатели киноленты переписали сценарий.

«Его [сценарий] писали под меня, но переделывали уже, учитывая мои комментарии», — поделился звезда «Холопа».

Актер также уточнил, что тщательно подходит к выбору проектов. Для него важно, чтобы картина была логичной, динамичной и с интересной задумкой. Бикович подчеркнул, что перед принятием решений он советуется с друзьями, которые «разбираются в этом лучше него».

Премьера фильма «Красный шелк» намечена на 20 февраля 2025 года. Вместе с Милошем Биковичем в ней снялись Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ярослав Могильников и другие.

Ранее Милош Бикович рассказал, что пострадал на съемках фильма.