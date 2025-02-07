«Понял, что не долечу до берега»: Милош Бикович пострадал на съемках

Актер Милош Бикович пострадал на съемках фильма «Красный шелк». Он признался, что получил травмы из-за того, что многие трюки выполнял без помощи каскадера.

По словам Милоша, условия во время съемок были не самые приятные. Приходилось работать в 40-градусную жару. А во время одной из сцен ему пришлось искупаться в грязной реке.

«Была сцена, где я плыву на лодке. Когда сцена заканчивается, я отплываю к берегу. Мне надо подняться и затеряться в толпе. Трос, которым тянули лодку за что-то зацепился. Я стоял на краю. Я прыгнул, но понял, что не долечу до берега, и упал в реку, так что я еще и искупался в Китае», - цитирует слова Биковича PeopleTalk.

Упав, актер травмировался. У него обнаружили ушибы, а также гематому. Также уже на съемках другой сцены стекла порезами Милошу лицо.

Напомним, что, кроме Милоша Биковича, в фильме снялись также Глеб Калюжный и Ярослав Могильников, которому еще 17 лет. Из-за этого на площадку пришлось приглашать маму актера, ведь несовершеннолетним нельзя сниматься в сценах с пиротехникой без опекуна.

Ранее жена Милоша Биковича показала фото актера с годовалым сыном.