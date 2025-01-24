«Сценарий абсолютно неприемлемый»: Дарья Сагалова отказалась сниматься в продолжении «Букиных»

Актриса Дарья Сагалова, ставшая известной благодаря роли Светы в сериале «Счастливы вместе», не появится в продолжении «Букиных». Она пояснила, что создатели проекта предложили ей совершенно «неприемлемый сценарий».

В прошлом году зрители вновь увидели на экране полюбившуюся семью Букиных. И хоть рейтинги сериала были невысокие, продюсеры ТНТ решили не оставлять попытку возвращения проекта и вместо закрытия вернули Дашу и Гену в старую квартиру. Вот только, как выяснилось, вместе с ними не «переехала» дочь.

Дело в том, что Сагалова решила не возвращаться к роли блондинки Светы.

«Сложная история… Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый», - пояснила Дарья StarHit.

Актриса отметила, что сценаристы прописали героиню, которая ей совсем не близка. По ее словам, она больше не может играть женщину с совсем другими ценностями.

«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», - заявила Сагалова.

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