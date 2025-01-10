«Сбываются»: Люся Чеботина заявила, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе

Певица Люся Чеботина намекнула, что обладает даром предвидения. Она обратила внимание на то, что ее песня «Плакал Голливуд» оказалась пророческой.

«Честно, не знаю, как приходят в мою голову слова песен… Я замечала уже не раз, что какие- то из них по истечению времени сбываются… Но "Плакал Голливуд"… Как?» - задалась вопросом в своем блоге Люся.

Так она прокомментировала пожары, бушующие с 7 января в районе Лос-Анджелеса. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

«Все постоянно говорят, что счастье любит тишину. А я хочу, чтобы на нас глядя, плакал Голливуд», - поется в песне Чеботиной.

Ранее певица Люся Чеботина рассказала, что известный американский артист Джастин Бибер скопировал ее идею. По словам Люси, несколько лет назад она хотела снять музыкальный клип, основная идея которого заключалась в том, что певица наблюдает за собой из зала, будучи еще маленькой. У Бибера к тому моменту вышел точно такой же клип.