Продал «Майбах», а денег нет: обнищавший Милохин признался, какая сумма у него на счету сейчас
Блогер Даня Милохин признался, что живет за границей на последние 400 тысяч рублей.
Фото: Starface.ru
В конце 2022 года блогер Даня Милохин угодил в громкий скандал, с последствиями которого разбирается до сих пор. Молодой артист вновь стал участником популярного шоу Первого канала «Ледниковый период» и встал в пару с фигуристкой Евгенией Медведевой. Однако уже через несколько выпусков тиктокер заявил, что проект ему наскучил и он лучше будет отдыхать с друзьями в Дубае, чем будет делать то, что ему не по душе. Своим уходом Милохин серьезно подставил и руководство, и свою партнершу, поэтому его благополучное возвращение на телевидение уже после этого было невозможно.
Даня сначала, как и собирался, отдохнул с друзьями в ОАЭ, но после осознал, что натворил, когда, вернувшись, обнаружил себя в «черном списке» российских телеканалов. Также после этого от блогера отвернулась часть его поклонников, и он потерял рекламные предложения. Оказавшись в этой ситуации, артист не придумал ничего лучше, кроме как вновь улететь за границу и стать еще скандальнее. Он не только всячески поддерживал недружественную с Россией страну, но и раз за разом поднимал тему Первого канала. В частности, он выпустил трек, в котором заявил, что нужен был проектам только из-за подписчиков.
Даня Милохин
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теперь Милохин переезжает из города в город и всячески создает вид, что у него все в жизни хорошо. Вот только постепенно «розовые очки» стали разбиваться, и блогер понял, что без работы и рекламных контрактов он вскоре останется без денег вдалеке от Родины. Он уже не раз жаловался, что средств совсем не хватает, именно поэтому он выставил свой знаменитый розовый «Майбах» на продажу. Но и этого оказалось недостаточно. В свежем выпуске шоу Bugatti Podcast Даня признался, что у него на счету из всех миллионов остались только 400 тысяч рублей.
«На моем ИП 70 тысяч рублей, а на моей карте, которой я могу пользоваться здесь, тысяч 200 рублей. На моей другой карте тысяч 150. В общей сложности — 400 тысяч. Это все деньги, которые сейчас у меня есть», - честно рассказал блогер.
Милохин не скрывает, что не копил деньги, так как они всегда у него были и только прибавлялись. А сейчас, когда источников заработков нет, он оказался в безвыходном положении. При этом он не считает, что слил все средства в никуда. «Я вложил в себя», - с уверенностью заявил тиктокер.
Отметим, что сейчас Дане сильно помогают его друзья, которые тоже находятся за границей. Так, артисту в бедственном положении помогает рэпер Моргенштерн* (Признан иноагнетом на территории РФ). Он в буквальном смысле приютил блогера, оставшегося почти без денег.