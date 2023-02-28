Продал «Майбах», а денег нет: обнищавший Милохин признался, какая сумма у него на счету сейчас

Теперь Милохин переезжает из города в город и всячески создает вид, что у него все в жизни хорошо. Вот только постепенно «розовые очки» стали разбиваться, и блогер понял, что без работы и рекламных контрактов он вскоре останется без денег вдалеке от Родины. Он уже не раз жаловался, что средств совсем не хватает, именно поэтому он выставил свой знаменитый розовый «Майбах» на продажу. Но и этого оказалось недостаточно. В свежем выпуске шоу Bugatti Podcast Даня признался, что у него на счету из всех миллионов остались только 400 тысяч рублей.

«На моем ИП 70 тысяч рублей, а на моей карте, которой я могу пользоваться здесь, тысяч 200 рублей. На моей другой карте тысяч 150. В общей сложности — 400 тысяч. Это все деньги, которые сейчас у меня есть», - честно рассказал блогер.

Милохин не скрывает, что не копил деньги, так как они всегда у него были и только прибавлялись. А сейчас, когда источников заработков нет, он оказался в безвыходном положении. При этом он не считает, что слил все средства в никуда. «Я вложил в себя», - с уверенностью заявил тиктокер.

Отметим, что сейчас Дане сильно помогают его друзья, которые тоже находятся за границей. Так, артисту в бедственном положении помогает рэпер Моргенштерн* (Признан иноагнетом на территории РФ). Он в буквальном смысле приютил блогера, оставшегося почти без денег.