СБУ заочно предъявила обвинения Борису Корчевникову по трем уголовным статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения ведущему Борису Корчевникову. Спецслужбы вменяют гендиректору канала «Спас» три уголовные статьи.

Как сообщает ТАСС, речь идет о посягательстве на территориальную целостность, оправдании действий РФ и прославлении российских военных, а также о незаконном пересечении границы.

СБУ заявляет, что «собрала доказательную базу на Корчевникова». Она напомнила: Борис ведет проекты на центральных каналах России, а стал известным благодаря сериалу «Кадеты». Отмечается, что Корчевников поддерживает Россию в телеэфирах, совершал поездки в Донбасс.

«Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины», - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечает ТАСС, ведущего объявили в розыск на Украине.

Ранее СБУ предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу.