СБУ возбудила уголовное дело против звезды «Универа»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против актера Виталия Гогунского, исполнившего роль Кузи в сериале «Универ», за оправдание действий России. Об этом сообщается на странице управления СБУ по Волынской области в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Звезда «Универа» подозревается в нарушении нескольких статей УК Украины («оправдание действий России», «коллаборационизм» и «пропаганда войны»). Максимальный срок наказания, который может грозить по этим статьям, составляет 12 лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура призвала возбудить уголовное дело против актрисы Яны Трояновой** (признана иноагентом на территории РФ). Артистка обвиняется в нарушении статьи УК РФ, предусматривающей наказание за разжигание межнациональной розни и призывы к насилию на национальной почве.

Также сообщалось, что сестра певца Валерия Меладзе получила госконтракт на концерт за 5,4 млн рублей.