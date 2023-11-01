Сбросивший 100 кг Александр Семчев слишком увлекся похудением и сильно постарел
© Tsvetkova Ekaterina / East News
В Сети появилось новое фото актера Александра Семчева, который несколько лет назад смог похудеть на 100 кг. И судя по свежему снимку на этом он не остановился. Сейчас артист выглядит еще стройнее, но между тем и видны следы старости.
Кадр с Семчевым опубликовала в личном блоге нумеролог Клара Кузденбаева. На нем звезда сцены был одет во всем черное, и было заметно, что он сильно постарел – на лице глубокие морщины, а на голове практически не осталось и седых волос. Многие поклонники считают, что вместе с весом Александр потерял и свою харизму, однако, сбросив килограммы, он обрел крепкое здоровье.
Сам артист признавался, что у него наладились многие процессы в организме, стоило ему лишь сесть на диету. Так, у него пришел в норму сахар, снизилось давление. А худел Семчев без каких-либо тайных техник – просто уменьшал порции, пил много воды, ел куриную грудку, рыбу и свежие овощи.
Ранее в Сети удивились внешности комментатора Василия Уткина. За время своего отсутствия в публичном пространстве он сильно набрал в весе. Долгое время он молчал, но потом все-таки решил прокомментировать проблемы со здоровьем.