Сбросивший 100 кг Александр Семчев слишком увлекся похудением и сильно постарел

В Сети появилось новое фото актера Александра Семчева, который несколько лет назад смог похудеть на 100 кг. И судя по свежему снимку на этом он не остановился. Сейчас артист выглядит еще стройнее, но между тем и видны следы старости.

Кадр с Семчевым опубликовала в личном блоге нумеролог Клара Кузденбаева. На нем звезда сцены был одет во всем черное, и было заметно, что он сильно постарел – на лице глубокие морщины, а на голове практически не осталось и седых волос. Многие поклонники считают, что вместе с весом Александр потерял и свою харизму, однако, сбросив килограммы, он обрел крепкое здоровье.