«Сбросить ответственность не получилось»: Надежда Ангарская расплакалась на шоу из-за голосования

Надежда Ангарская расплакалась на шоу из-за проведенного голосования.

Юмористка стала участницей русского сезона реалити «Последний герой». В новом выпуске осталось немного людей, так как дело подходит к финальным соревнованиям уже за главный приз. Однако участники настолько сблизились, что принимать решение о том, против кого голосовать, стало невозможным. Из-за этого Надежда даже не смогла сдержать слез.

«Я думаю, что это будет самый сложный выбор в истории проекта, и у меня в частности. Мы даже не стали дружны, мы как будто проросли друг в друга, и это невозможно отделить», — заявила Ангарская во время голосования.

В итоге шоу пришлось покинуть Давиду Ниамеди. Надежде стало стыдно из-за своего решающего голоса, поэтому она подошла к соплеменнику и лично принесла извинения за свое решение.

«Я не знаю, что сказать. Сбросить с себя ответственность не получилось. Надеюсь, ты не будешь обижаться», — расплакалась юмористка, прощаясь с приятелем.

Также Ангарская заявила, что ей в итоге удалось сдружиться с Николаем Сердюковым, с которым изначально отношения не складывались. По словам звезды, первое впечатление всегда бывает обманчивым.

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