«Это самый чистый кайф»: блогер Сердюков признался в чувствах к Бородиной в романтичном видео

Ксения Бородина встречается с участников реалити-шоу «Последний герой» и бывшим мужем блогера Акиловой Николаем Сердюковым. Телеведущая не скрывает своих чувств в социальной сети и активно публикует фото с новым избранником. Николай, который долгое время сохранял молчание, также решил рассказать о своем отношении к любимой.

Николай опубликовал в социальных сетях романтичное видео — нарезку из счастливых моментов с Бородиной. На кадрах возлюбленные обнимаются, целуются, танцуют и смеются. Стоит отметить, что они выглядят очень счастливыми.

«Ксения, ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», — подписал ролик 36-летний блогер.

Сердюков был женат на блогере Алине Акиловой. В браке у супругов родилась дочь Николь, но их союз все же распался.

По информации в интернете, у Николая 780 тысяч подписчиков в социальных сетях. Он частый гость передач на телевидении. Например, мужчину можно было увидеть в проектах «Влюбись, если сможешь», «Это нормально?», «Вызов» и «Последний герой. Русский сезон». Последний, к слову, вела Бородина.

Поклонников смущает слишком быстрое развитие романа Бородиной и Сердюкова. Некоторые из них подозревают, что Николай может оказаться альфонсом, а отношения с телеведущей ему нужны ради пиара. Но Ксения не обращает внимание на эти заявления и продолжает публиковать совместные фото и видео с возлюбленным.

Ранее Бородина заявила, что сделает нового возлюбленного публичным. Подробнее читайте здесь.