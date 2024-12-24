«Сброд играется на народные деньги»: Станислав Садальский «разнес» премьеру новогоднего фильма со звездами

Актер Станислав Садальский резко раскритиковал новый фильм «Небриллиантовая рука» с участием многих звезд отечественного шоу-бизнеса. В личном блоге артист сравнил прошедшую накануне премьеру картины с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

23 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера новогоднего фильма «Небриллиантовая рука», на которой появились многие знаменитости. Станислав Садальский не оценил работу режиссеров Михаила Семичева и Романа Кима, сравнив мероприятие со скандальной вечеринкой Насти Ивлеевой. По мнению актера, из пародии на комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» не получится «ничего путного», а звезды просто решили «поиграться на народные деньги».

«Вчера в кинотеатре „Октябрь“ была аля-пародия голой вечеринки… <…> Куда смотрят кинокритики, депутаты, представляющие культуру, и вообще люди, которые отвечают за пропуск фильма… Бездарности играются в свое удовольствие, на народные деньги. Сами ничего путного создать не могут, вот и лезут на святое советское кино. Там люди были другие и кино другое. А здесь весь сброд собрался, паразиты с набитыми карманами денег, вот и устроили веселье», — высказался Станислав Садальский.

Напомним, в «Небриллиантовой руке» снялись Филипп Киркоров, Дима Билан, Владимир Епифанцев, Павел Воля, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Анна Asti, Регина Тодоренко, Марина Кравец и другие артисты. Примечательно, что скандалы вокруг новой ленты начались давно. Так, многих возмутило то, что роль Раисы Захаровны из фильма «Любовь и голуби» в картине исполнил Филипп Киркоров. Позднее певец удивил признанием в том, что поставил создателям «Небриллиантовой руки» условие: либо они не берут Настю Ивлееву на съемки, либо он откажется играть в фильме.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Тина Канделаки подтвердила ультиматум Филиппа Киркорова из-за Насти Ивлеевой в фильме «Небриллиантовая рука».