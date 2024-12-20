«Приходится лавировать»: Тина Канделаки подтвердила ультиматум Киркорова из-за Ивлеевой
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Директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что певцом Филиппом Киркоровым был выдвинут ультиматум из-за блогера Насти Ивлеевой. Речь идет о съемках новогоднего фильма «Небриллиантовая рука».
Комментарий Канделаки приводит издание «Подъем».
Она отметила, что в картине снималось «беспрецедентное число» звезд. Когда работаешь с таким количеством, «так или иначе приходится лавировать между их требованиями», подчеркнула директор канала.
Вместе с тем команда придерживалась принципа – сделать так, как будет лучше для фильма и зрителя.
«Если людям понравится фильм, значит, мы сделали всё правильно», - заключила телеведущая.
Ранее сообщалось, что Киркоров потребовал убрать Ивлееву из картины. Он не хотел появляться с блогершей в одном кадре. Также артист отмечал: с ним любой проект становится хитом.