«Приходится лавировать»: Тина Канделаки подтвердила ультиматум Киркорова из-за Ивлеевой

Директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что певцом Филиппом Киркоровым был выдвинут ультиматум из-за блогера Насти Ивлеевой. Речь идет о съемках новогоднего фильма «Небриллиантовая рука».

Комментарий Канделаки приводит издание «Подъем».

Она отметила, что в картине снималось «беспрецедентное число» звезд. Когда работаешь с таким количеством, «так или иначе приходится лавировать между их требованиями», подчеркнула директор канала.

Вместе с тем команда придерживалась принципа – сделать так, как будет лучше для фильма и зрителя.

«Если людям понравится фильм, значит, мы сделали всё правильно», - заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Киркоров потребовал убрать Ивлееву из картины. Он не хотел появляться с блогершей в одном кадре. Также артист отмечал: с ним любой проект становится хитом.