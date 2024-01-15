Сбрила брови: рэперша Инстасамка решилась на кардинальные перемены во внешности

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) решилась на кардинальные перемены во внешности. 23-летняя звезда предстала перед поклонниками без бровей и с ярким макияжем.

Певица выложила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, в котором она появилась со сбритыми бровями. Зотеева предстала перед зрителями в черной толстовке с повязкой на голове. Волосы Дарья убрала в пучок и сделала яркий макияж — на глазах она нарисовала черные стрелки, а губы накрасила темно-бордовой помадой.

«Теперь ходим так, девочки», — написала Зотеева.

В комментариях поклонники звезды разделились на два лагеря. Кто-то посчитал ее поступок чересчур вызывающим, другие же сказали, что Инстасамка прекрасна в любом образе.

Ранее певица Инстасамка решила опровергнуть слухи об участии в проекте продюсера Максима Фадеева «Не Глюкоза». Подробности читайте в этой статье.