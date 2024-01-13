Рэперша Инстасамка решила опровергнуть слухи об участии в проекте «Не Глюкоза», об этом сообщает Lenta.Ru.

Накануне в Сети появился совместный снимок Инстасамки, ее продюсера и Максима Фадеева. Кроме этого, в конце декабря Максим Фадеев рассказал, что восстановит проект «Глюкоза» без певицы Натальи Ионовой. На фоне этих событий в Интернете поползли слухи о том, что новой солисткой проекта станет именно Инстасамка.

Однако Дарья Зотеева (настоящее имя певицы) опровергла эту информацию в соцсетях.

«Я могу сказать точно, что это не проект „Глюкоза“. На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием „Инстасамка“, если будут в дальнейшем какие-то изменения, я обязательно сообщу в своих социальных сетях», — объяснила она.

Впрочем, поклонники рэперши обратили внимание не на сообщение певицы, а на фотографию, которой она его сопроводила: «Страшная, как черт», «Даша, что у тебя с лицом?», «Твое лицо заставляет переживать за тебя».

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев нашел нужным анонсировать песню с Григорием Лепсом.