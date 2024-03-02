Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Новая картина «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина преодолела рубеж сборов в 2 миллиарда рублей. Экранизация романа Михаила Булгакова стала первой в категории фильмов с возрастным цензом 18+, которая собрала такую кассу.

Ранее ближе всех к отметке в 2 миллиарда рублей сборов был фильм «Джокер» — ему удалось собрать в российском прокате 1,89 миллиарда рублей. При этом зрителей у западной картины оказалось больше, чем у «Мастера и Маргариты» — 6,8 миллионов против 4,8 соответственно.

По словам главного редактора портала «Кино-театр.ру» Жана Просянова, успех российской картины заключается в удачной дате релиза и узнаваемом названии.

«Рабочим названием фильма был „Воланд“, однако с точки зрения маркетинга было безусловно правильно оставить оригинальное заглавие», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Константин Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».