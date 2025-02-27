Сбивший пенсионерку на «зебре» Александр Буйнов накопил 172 штрафа за нарушение ПДД

Певец Александр Буйнов, сбивший пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, с июля 2017 года был оштрафован за нарушение правил дорожного движения 172 раза. При этом 112 из них – за превышение скорости.

По данным Telegram-канала Mash, последний штраф 74-летний Буйнов получил 22 января 2025 года.

Всего за нарушения Буйнов выплатил 158 тысяч рублей. В настоящее время непогашенных штрафов за артистом не числится. Отмечается также, что чаще всего Буйнов нарушает правила на дорогах Москвы и области.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулем внедорожника и не остановился, когда 61-летняя женщина шла по «зебре». По словам пострадавшей, после ДТП певец закрылся в тонированном джипе и даже не поинтересовался состоянием сбитого пешехода.