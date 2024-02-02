«Сбитый летчик»: Сергей Беликов объяснил свое исчезновение с телевидения

Певец Сергей Беликов заявил, что он попал в «стоп-лист» на телевидении. Об этом сообщает mk.ru.

Певец и композитор Сергей Беликов прославился в 80-е годы, известность ему принесли романтические шлягеры «Сон-трава», «Живи, родник», «Снится мне деревня». Однако вскоре музыкант перестал появляться на ТВ. Как объяснил сам Беликов, на это повлияли некие представители шоу-бизнеса.

«В свое время мне представители шоу-биза дали понять, что я — сбитый летчик и отработанный материал», — рассказал он.

По словам Беликова, несмотря на исчезновение с телеэкранов, он продолжил давать концерты. В итоге сам певец решил отказаться от светских мероприятий.

«Я самоустранился от общения с теми, кто рулил все эти годы всеми процессами: „Граммофонами“, „Песней года“, ротациями на радио», — объяснил музыкант.

Сергей Беликов добавил, что в какой-то момент даже попал в «стоп-листы» на российском телевидении.

«У меня немало примеров вопиющих, которые говорят, что я попал в некий стоп-лист тогда. И ваша фраза, что я был отменен кем-то, она в принципе не лишена правдивости», — признался он.

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