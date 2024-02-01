«Пойдет на пользу»: продюсер назвал неочевидный плюс бойкота артистов с «голой» вечеринки

Продюсер Лавров нашел неочевидное преимущество бойкота артистов для их кошелька, об этом сообщает mk.ru.

Почти всем звездам, участвовавшим в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой отменяют концерты. Артистов вырезают из телепрограмм и сборных концертов, которые транслируются по телевидению.

По мнению продюсера Сергея Лаврова, в этих действиях есть преимущества для знаменитостей — зрители могут соскучиться по ним и впоследствии активнее скупать билеты на концерты.

«Чем больше мы видим артиста на экране, тем меньше люди ходят на его концерты. Примеров масса на самом деле. Возьмите Александра Серова — его редко можно увидеть на экране. Но, куда бы он не приехал, — везде полный зал», — объяснил он.

При этом Лавров упомянул звезд, которые наоборот, часто появляются на телеэкранах и из-за этого не могут собрать полные залы. Среди примеров — Николай Басков и Валерия.

«Коля Басков раньше неплохо собирал. Но после того, как его стали показывать часто по ТВ, народ стал ходить хуже. Поэтому от того, что Киркорова или Лолиту не будут показывать по телевизору, они в конечном итоге выиграют. Этот перерыв всем им пойдет на пользу», — заключил он.

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