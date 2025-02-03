«Это не является изменой мужу»: экс-жена Джигарханяна поддержала молодую супругу Петросяна

Бывшая жена легендарного актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала молодую жену юмориста Евгения Петросяна. Она рекомендовала Татьяне Брухуновой вести себя скромнее и быть аккуратной в соцсетях.

35-летнюю Татьяну Брухунову уличили в просмотре рекомендаций по поискам богатого мужа. В соцсети она поставила лайк под видеороликом, в котором девушкам рекомендовали подкидывать свои фотографии в премиальные автомобили. После этого в Сети высмеяли 35-летнюю жену 79-летнего Петросяна и предположили, что она уже подыскивает себе мужчину помоложе.

Виталина Цымбалюк-Романовская не увидела ничего предосудительного в произошедшем, а также отметила, что Брухуновой не стоит забывать, что она публичная личность, а общество не прощает ошибок и выжидает момент, когда человек оступится.

«Ну поставила она лайк под этим постом о поиске богатого мужчины. Уверяю, что сотни других замужних дам тоже там оставили свой лайк. Но это не является уже изменой мужу и попыткой донести, что есть намерение уйти от Петросяна. Это был бы весьма странный способ», - заявила Виталина в своем блоге.

Она призвала Брухунову не афишировать свои тайные желания на всеобщее обозрение и привела в пример себя. По словам Цымбалюк-Романовской, будучи женой Джигарханяна, она никогда не позволяла себе даже взглянуть в сторону других мужчин.

Ранее Ирина Безрукова ответила Татьяне Брухуновой, осудившей девушек за использование реплик люксовых брендов. Актриса осудила поведение жены юмориста и подчеркнула, что сама Татьяна должна помнить, с чего начинала.