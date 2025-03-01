«Сбить человека — это преступление»: Яна Поплавская призвала наказать устроившего ДТП Александра Буйнова

Яна Поплавская вышла на связь после новости о ДТП с участием Александра Буйнова, в результате которого пострадала женщина. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» резко осудила певца, не понесшего наказание за сбитого человека.

Актриса обратила внимание на то, что после совершенного ДТП Александр Буйнов не поспешил на помощь сбитой им женщине, а вместо этого попытался скрыться с места происшествия. Яна Поплавская раскритиковала артиста, переложившего на «других людей» заботу о пострадавшей. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что певец «не понес ответственность» за содеянное, а вместо этого лишь «извинился» и «расплатился».

«Сразу же после ДТП певец попытался скрыться с места аварии. Но его остановили очевидцы. Потом долго сидел в машине. К пострадавшей не подошел. Потом вину признал и добавил, что разбираться будут „другие люди“. Сбить человека — это преступление. Извиниться, расплатиться и не понести ответственность — это наказание?!» — возмутилась Яна Поплавская.

Подписчики поддержали артистку, отметив, что многим знаменитостям «закон не писан», и призвали наказать Александра Буйнова по закону.

«Хорошие у нас артисты, любимцы народа. А по факту им плевать на людей!!!», «Почему мужчина не пришел на помощь травмированной женщине? Певец ли, плясун ли, как это понимать??? Позорище. Никакого смягчения. Жестко, по закону», — пишут в Сети.

Напомним, 26 февраля 2025 года Александр Буйнов, находясь за рулем своего автомобиля, сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. По словам пострадавшей, после случившегося певец даже не подошел к ней и не предложил помощь. Воспитательница детского сада была госпитализирована с травмой ноги. Позднее артист публично извинился перед женщиной и пообещал оказать ей поддержку, однако сама она утверждает, что ни Александр Буйнов, ни его представители до сих пор с ней не связались.

Ранее сообщалось о том, что представитель Александра Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП женщину во лжи.