«Пытается монетизировать»: представитель Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП женщину во лжи

Представитель Буйнова заявил, что пострадавшая в ДТП пытается нажиться на шумихе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Агент Александра Буйнова Сергей Пудовкин обвинил пострадавшую в ДТП женщину в том, что она пытается заработать на скандальной аварии, которую устроил певец.

«Не знаю, может быть, кто-то нашептал ей. Но я абсолютно убежден, что она прекрасная женщина, которая пострадала в ДТП. Но сейчас, видимо, чужими словами пытается эту ситуацию в самом плохом смысле этого слова монетизировать», — заявил он.

Пудовкин добавил, что женщина в интервью журналистам лжет о том, что Буйнов не предлагал ей помочь.

«Учитывая ту позицию, которую заняла потерпевшая, но тут, к сожалению, вот такой эмоционально человеческий формат невозможен, потому что женщина откровенно лжет», — рассказал он.

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