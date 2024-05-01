Вера Брежнева отправилась на их с бывшим мужем виллу в Италии после развода

Певица Вера Брежнева сообщила, что отправилась на отдых в Италию. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» поделилась снимками с виллы, на которой часто проводила время вместе с бывшим мужем, продюсером Константином Меладзе.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» показала подписчикам интерьер гостиной на вилле у озера Гарда. Примечательно, что именно там артистка и ее экс-супруг раньше любили проводить время.

Вера Брежнева не стала раскрывать, с кем отдыхает в Италии. При этом певица регулярно публикует фото с прогулок по саду и городу. Возможно, что знаменитость приехала к дочери, которая уже несколько лет учится за границей.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда артистка была в составе группы «ВИА Гра». В 2015 году певица и продюсер поженились, однако в 2023 году брак распался. О причинах расставания супругов не сообщалось.

Вера Брежнева рассказывала, что ей помогло пережить развод с Константином Меладзе. По словам знаменитости, нужно сконцентрироваться на себе и своих мечтах и целях.

«Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Исполнять отложенные мечты и желания», — написала Вера Брежнева.

Артистка признавалась, что старается ежедневно находить поводы для радости и благодарности. Также Вера Брежнева продолжает заниматься творчеством.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева снялась без макияжа на балконе виллы у моря.