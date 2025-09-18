Сбежавший за границу Алексей Панин* не выплатил долги по кредитам в России
Уехавший за границу актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил в России долги по кредитам. Задолженность составляет более 400 тыс. рублей.
Панин* задолжал по кредитам 411 тыс. рублей, но приставы прекратили в отношении него исполнительное производство, так как не смогли установить местонахождение артиста и его имущества, сообщает РИА Новости.
Приставы также не смогли получить информацию о банковских счетах актера денежных средств и других ценностей.
Напомним, Алексей Панин* уехал из России еще в 2020 году, в 2023 году актера объявили в международный розыск. Сейчас он живет в США.
Ранее Панин* рассказал, что занялся в США вместе с дочерью доставкой еды.
