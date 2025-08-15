«Деньги имеют свойство кончаться»: переехавший в США актер Алексей Панин* занялся развозкой еды

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что ему приходится зарабатывать, развозя людям еду.

Об этом пишет The Voice.

Несколько лет назад звезда «Жмурок» с дочерью Анной переехал жить за границу. Три года они провели в Испании, где актер купил трехкомнатную квартиру. Девочка ходила в местную школу.

В 2023 году семья перебралась в США. Обосновавшийся в Нью-Йорке Панин* признался, что какое-то время у них была «финансовая подушка» и они могли не думать о заработках. Но теперь деньги кончились.

«В какой-то момент с дочкой сидели дома. Я говорю: "Так, Нюсь, стоп, а кого мы ждем? Деньги имеют свойство кончаться, время свободное есть". Нюся скачала приложение по доставке еды, мы сели в машину и стали ездить. Я в качестве водителя, а моя дочка в качестве курьера», — рассказал Алексей*.

Своими словами Алексей* попытался поддержать эмигрировавшую в Париж актрису Марию Шалаеву. На этой неделе звезда фильма «Любовницы» призналась, что не смогла сниматься в кино, поэтому ей пришлось устроиться на работу в такси.

Ранее Алексей Панин* рассказал, что не был задержан ни на одной европейской границе после того, как в России его объявили в международный розыск.

