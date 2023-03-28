Сбежавший в США Козловский ушел от ответа на важный вопрос и вновь был осужден коллегами

Данила Козловский считается самым популярным актером России. Мужчина всегда снимается только в топовых проектах и является желанным гостем на светских мероприятиях. Несмотря на все это, Козловский не спешит с откровениями с публикой и довольно редко дает интервью. Именно поэтому личная жизнь актера для многих является загадкой. Поговаривают, уже год Данила встречается с Акиньшиной. Знаменитости никак не реагировали на новость о своем романе, однако известно, что совсем недавно они вместе покинули территорию РФ и отправились в США. К слову, именно этот поступок так не понравился многим коллегам Козловского.

Яна Поплавская уже не в первый раз в личном блоге критикует уехавшего из страны Данилу. По мнению актрисы, подобный поступок можно смело назвать предательством: Данила оставил тех людей, которые сделали его известным. Именно поэтому негодование знаменитости не имеет границ.

«Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Привет не передавайте», — гневно обратилась Яна к уехавшему Козловскому.

К слову, ни сам актер, ни его избранница пока никак не реагировали на колкий выпад в свой адрес.

Напомним, в далеком прошлом Данила строил отношения с Ольгой Зуевой. Знаменитости вместе переехали в другую страну и там стали счастливыми родителями. Увы, сохранить любовь им не удалось, вот почему каждый из них строит новую жизнь с другими людьми. Совсем недавно экс-возлюбленная Козловского представила публике нового мужчину. Подробности смотрите здесь.

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