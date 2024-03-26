Сбежавший в Израиль комик Слепаков* избавляется от последнего бизнеса в России

Комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) избавляется от последнего бизнеса в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Юморист подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое он получал деньги по рекламе и другим контрактам.

Осенью прошлого года Слепаков* продал свою пятикомнатную элитную квартиру в Москве за 295 млн рублей. Недвижимость приобрел доцент ВШЭ, специалист по проблемам взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых. Жилой комплекс, где расположены апартаменты, находится в 1-м Голутвинском переулке напротив церетелевского памятника Петру.

Юморист уехал в Израиль весной 2022 года, резко осудив действия российских властей. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с бабушкой и родителями и продолжает гастролировать по миру с концертами. Однако похвастаться хорошей выручкой ему вряд ли удастся. Так, в России за 40-минутные выступления на частных мероприятиях он получал от 30 тысяч евро. Сейчас примерно такую же сумму ему удается зарабатывать на сольных полуторачасовых выступлениях.

*(признан иноагентом на территории РФ)