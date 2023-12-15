Комик Семен Слепаков* готов выступать перед россиянами за 50 тысяч евро

Уехавший из России шоумен Семен Слепаков* (Признан иноагентом на территории России) объявил о готовности выступать для россиян. За 40-минутный концерт на Новый год он хочет получить 50 тысяч евро.

Как выяснил Telegram-канал RT, оплату комик готов принять как на валютный, так и на российский счёт. При этом Слепаков* не готов выступать на территории России, но с радостью будет смешить публику в ОАЭ, Казахстане и Израиле.

В райдере шоумена указано, что для выступления на корпоративе придется выполнить несколько условий. Например, оплатить перелет Слепаковаиз Тель-Авива бизнес-классом. В аэропорту для него должен быть забронирован VIP-зал, охрана, авто представительского класса Mercedes, Audi или BMW. А водитель в дороге не должен говорить на русском языке. Проживать Слепаков готов исключительно в отелях Carlton, Ritz, Hyatt или Four Seasons. При этом также необходимо оплатить перелет из Москвы эконом-классом двух его помощников. За невыполнение пунктов райдера — штраф 500 евро.

Ранее мы писали, что продюсер Евгений Морозов оценил шансы Слепакова* заработать на новогодних концертах. По его мнению, комику не светят серьезные заработки в канун Нового года, так как он выступает в так называемом квартирном жанре.

*(Признан иноагентом на территории России)